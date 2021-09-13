Бастрыкин поручил провести проверку по факту задержания россиянина в Праге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить основания задержания в Чехии россиянина.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, ордер на арест гражданина России выдан Украиной, где его могут привлечь к уголовной ответственности. В ведомстве напомнили о недопустимости злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности по политическим мотивам.

Как сообщалось, в Чехии задержали россиянина Александра Франчетти. По данным СМИ, в 2014-м году он создал в Крыму (на тот момент еще украинском) разведывательную группу и занимался сбором информации, которую затем передавал российским военным.