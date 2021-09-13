13 Сентября 2021
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Александр Бастрыкин (2018) | Фото: Следственный комитет РФ

Бастрыкин поручил провести проверку по факту задержания россиянина в Праге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить основания задержания в Чехии россиянина.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, ордер на арест гражданина России выдан Украиной, где его могут привлечь к уголовной ответственности. В ведомстве напомнили о недопустимости злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности по политическим мотивам.

Как сообщалось, в Чехии задержали россиянина Александра Франчетти. По данным СМИ, в 2014-м году он создал в Крыму (на тот момент еще украинском) разведывательную группу и занимался сбором информации, которую затем передавал российским военным.

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Теги: Бастрыкин, задержание, россиянин



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Ранее 12.09.2021 17:25 Мск В Чехии задержали россиянина, создавшего в 2014-м году в Крыму разведгруппу


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