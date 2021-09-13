13 Сентября 2021
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Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Санкт-Петербург обошел Москву по числу новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявили 18 тыс. 554 новых случая заражения COVID-19.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии коронавируса заразились более 7,1 млн человек. Возглавляет список лидеров по заболеваемости Санкт-Петербург, где зарегистрировали 1 тыс. 597 случаев. В Москве этот показатель составляет 1 тыс. 592.

В Подмосковье выявили 718 заболевших за сутки, в Свердловской области — 506.

Санкт-Петербург третий раз за месяц опережает Москву по числу зафиксированных за сутки случаев инфицирования.

За последние сутки от COVID-19 умерли 788 человек.

Как сообщалось, министры здравоохранения стран G20 назвали российский препарат от коронавируса "Спутник V" лучшей вакциной в мире, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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Теги: коронавирус, эпидемия



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