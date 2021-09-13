Названы причины для отмены обязательного техосмотра в России

14 сентября в Госдуму внесут проект закона об отмене обязательного прохождения техосмотра для владельцев личных автомобилей и мотоциклов в России.

Как следует из пояснительной записки к документу, предлагается отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Также предлагается "определить обязательность" техосмотра для таких легких автомобилей и мотоциклов, если с момента их производства прошло больше четырех лет, для постановки на учет, смены владельца, изменения конструкции автомобиля или замены его основного компонента.

Авторы инициативы объяснили необходимость отмены техосмотра низкой вероятностью участия легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, сообщает РБК.

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина поддержала инициативу, отметив, что за безопасностью своего мотоцикла или автомобиля в первую очередь должен следить собственник.