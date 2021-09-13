Заведено дело после крушения самолета в Иркутской области

Следователи инициировали уголовное дело после жесткой посадки пассажирского L-410 в Иркутской области.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, оно расследуется по статье "Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта". Расследование уголовного дела поручение следователям центрального аппарата Следственного комитета. На место происшествия направлены криминалисты Криминалистического центра ведомства.

Как сообщалось, оперштаб подтвердил гибель четырех человек: это командир воздушного судна, а также трое пассажиров – женщина и двое мужчин.

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