Мощи Александра Невского привезли в Старый Оскол на бронетранспортере

В Старый Оскол сегодня привезли мощи князя Александра Невского. Средством доставки стал бронетранспортер.

Мощи святого благоверного князя, чей 800-й день рождения отмечается в эти дни, доставили на территорию Александро-Невского кафедрального собора города.

Из Белгорода мощи в ковчеге и икону князя доставили на БТР пограничной службы, сообщает "9 Канал Старый Оскол". Святыню встречал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн и руководство Старооскольского городского округа.