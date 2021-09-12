В Иркутской области разбился самолет: погибли четыре человека

Спасатели добрались до места крушения самолета L-410 авиакомпании "СиЛА" вблизи села Казачинское в Иркутской области.

Оперштаб подтвердил гибель четырех человек: это командир воздушного судна, а также трое пассажиров – женщина и двое мужчин. Также, по информации Telegram-канала Baza, второй пилот находится в невменяемом состоянии, у него нервный срыв. Несколько человек остаются заблокированными в обломках самолета, многие получили переломы конечностей и другие травмы.

Сейчас людей эвакуируют. Ситуация осложняется ночным временем суток и недоступностью местности: самолет упал на берегу реки, на острове.