Политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна – Кремль

В Кремле оценили перспективы политической интеграции России и Белоруссии. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, "политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна, если будет отвечать интересам обеих стран", передает РИА Новости. Пока о такой интеграции речь не идет.

Также представитель Кремля отметил, что в союзных программах РФ и Белоруссии "нет ничего за пазухой", они призваны сделать жизнь россиян и белорусов лучше.