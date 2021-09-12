13 Сентября 2021
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Путин, Лукашенко (2021) | Фото: kremlin.ru

Политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна – Кремль

В Кремле оценили перспективы политической интеграции России и Белоруссии. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, "политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна, если будет отвечать интересам обеих стран", передает РИА Новости. Пока о такой интеграции речь не идет.

Также представитель Кремля отметил, что в союзных программах РФ и Белоруссии "нет ничего за пазухой", они призваны сделать жизнь россиян и белорусов лучше.

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Теги: интеграция, кремль, белоруссия, россия



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