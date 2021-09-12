12 Сентября 2021
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коллаж, Феликс Дзержинский, ВЧК, 100 лет, эмблема (2017) | Фото: Накануне.RU

В краснодарской школе установили бюст Дзержинского

Уже второй памятник Дзержинскому за неделю установили на юге России. Речь о краснодарской школе, которая носит имя основателя ВЧК. По данным радио "Говорит Москва", установить бюст Феликса Дзержинского предложили педагоги учебного заведения.

"Именно органы государственной безопасности сегодня выполняют важные задачи по сохранению целостности страны. И имя основателя службы мы должны знать и помнить", – рассказал на открытии памятника вице-спикер гордумы Зорик Садоян.

В мероприятии также принял участие депутат городской думы и правнук Феликса Дзержинского – Владимир Дзержинский: "Бюст получился очень красивый и выразительный, копия Феликса Эдмундовича. Хочу выразить слова огромной благодарности всем, кто принимал участие в его создании и установке".

Между тем, в РПЦ высказали недовольство установкой бюста Дзержинского в Симферополе. Член Патриаршего совета по культуре, протоиерей Леонид Калинин считает, что памятник долго не простоит – его снесут местные жители.

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Теги: феликс дзержинский, памятник, бюст



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