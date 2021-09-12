В результате падения L-410 в иркутской тайге есть погибшие - СМИ

Противоречивая информация поступает о состоянии экипажа и пассажиров самолета L-410, упавшего в иркутской тайге.

Известно, что на борту самолета, летевшего из Иркутска в Казачинское, было 16 человек: 14 пассажиров и два члена экипажа.

По данным Telegram-канала Mash, погиб пилот, остальные выжили. РЕН ТВ со ссылкой на находившихся на борту сообщает, что погибли три человека. В МЧС подтвердили информацию об одном человеке в тяжелом состоянии, но про погибших не сказали.

В то же время губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что связался с одной пассажиркой. "Самолет L-410 совершил жесткую посадку в четырех километрах юго-западнее населенного пункта Казачинское. Самолет упал за реку Киренгу, на место выдвинулись спасатели. Из Иркутска вылетает вертолет Ми-8 с руководителем территориального МЧС. Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет", - рассказал он.