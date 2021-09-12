12 Сентября 2021
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Происшествия Сибирский ФО
На месте находятся специалисты поисково-спасательной службы (2018) | Фото:Накануне.RU

При крушении самолета L-410 все пассажиры остались живы – СКР

Следственный комитет России сообщил, что, по предварительным данным, все пассажиры разбившегося в Иркутской области самолета L-410 живы. Это 14 человек. Один человек находится в тяжелом состоянии. Всего на борту находилось 16 человек – 14 пассажиров и два члена экипажа. СКР возбудил уголовное дело.

Между тем, по данным Telegram-канала Mash, один человек погиб – это пилот самолета. Об этом, якобы, сообщили сами пассажиры.

Ранее сообщалось, что четыре человека смогли самостоятельно выбраться из упавшего самолета, остальные были зажаты искореженным металлом.

На место ЧП отправились спасатели, в том числе вертолет Ми-8. Место, где упал самолет, очень труднодоступное – это берег реки Киренга, в четырех километрах от села Казачинское. Группа спасателей добирается к месту падения самолета на лодках по таежной реке.

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Теги: жесткая посадка, l-410, спасатели, скр, пассажиры, выжившие



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Развитие сюжета:

Ранее 12.09.2021 20:29 Мск В результате падения L-410 в иркутской тайге есть погибшие - СМИ

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Ранее 12.09.2021 19:19 Мск В иркутской тайге совершил жесткую посадку самолет L-410


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