При крушении самолета L-410 все пассажиры остались живы – СКР

Следственный комитет России сообщил, что, по предварительным данным, все пассажиры разбившегося в Иркутской области самолета L-410 живы. Это 14 человек. Один человек находится в тяжелом состоянии. Всего на борту находилось 16 человек – 14 пассажиров и два члена экипажа. СКР возбудил уголовное дело.

Между тем, по данным Telegram-канала Mash, один человек погиб – это пилот самолета. Об этом, якобы, сообщили сами пассажиры.

Ранее сообщалось, что четыре человека смогли самостоятельно выбраться из упавшего самолета, остальные были зажаты искореженным металлом.

На место ЧП отправились спасатели, в том числе вертолет Ми-8. Место, где упал самолет, очень труднодоступное – это берег реки Киренга, в четырех километрах от села Казачинское. Группа спасателей добирается к месту падения самолета на лодках по таежной реке.