12 Сентября 2021
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Общество За рубежом
Олег Дерипаска на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

"Двуличие и беспринципность для Запада давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим" – Дерипаска

Российский бизнесмен Олег Дерипаска обвинил Запад в игнорировании Парижских соглашений по климату и назвал документ "давно себя изжившим". По его мнению, проблема требует более жестких обязательств от участников соглашений.

"Двуличие и беспринципность для Запада давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Однако, когда речь идет о будущем планеты, подобные действия  воспринимаются как сверхцинизм – вот и Британия (у которой после выхода из ЕС дела идут неважно) отказалась от  защиты климатических обязательств ради сделки с Австралией. Раздел, в котором упоминались "цели Парижского соглашения по температуре", был просто вычеркнут из соглашения, - написал Дерипаска в своем Telegram-канале. - А ведь не так давно премьер-министр Борис Джонсон клялся, что рост торговли с Австралией не будет достигаться за счет окружающей среды. Интересно, что ситуация всплыла за несколько недель до конференции ООН по климату в Глазго. Хорошо бы на этот случай там обратили пристальное внимание".

"Очевидно, что Парижские соглашения и так давно себя изжили, и вызовы времени требуют новых более конкретных  мер для решения проблемы климата. Необходимо, чтобы страны взяли на себя более жесткие обязательства по сокращению выбросов, и исполняли их, а не отделывались лишь громкими обещаниями", - полагает бизнесмен.

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Теги: олег дерипаска, парижские соглашения, изменение климата



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