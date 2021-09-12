В иркутской тайге совершил жесткую посадку самолет L-410

Самолет L-410 произвел жесткую посадку в иркутской тайге. По данным Life Shot, борт упал в четырех километрах от села Казачинского, это в 490 км к северо-востоку от Иркутска, в 125 км к юго-востоку от Усть-Кута и в 130 км к северо-западу от Северобайкальска.

По одним данным выжило четыре человека, по другим – пять. Есть минимум один раненый, он находится в тяжелом состоянии. Остальные 11 человек, находившихся в самолете, зажаты в салоне, о них пока ничего не известно. Всего на борту было 16 человек.

На поиски борта вылетел вертолет Ми-8, сейчас в регионе глубокая ночь.

По данным РИА Новости, на борту было 14 пассажиров и 2 члена экипажа. "Самолет L-410 потерпел крушение, упав с низкой высоты, четыре человека выжили, один — в критическом состоянии, 11 — зажаты в салоне", - передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в администрации Казачинско-Ленского района.

Telegram-канал "112" сообщает, что разбившийся самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА"). Борт совершал рейс из Иркутска в Казачинское. Основные версии жесткой посадки - отказ двигателя и погодные условия (туман).