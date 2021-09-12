Зеленский готов встретиться с Путиным, если только разговор будет о Крыме

Владимир Зеленский готов и хочет встретиться с Владимиром Путиным, но только если на этой встрече будет обсуждаться Крым. В интерпретации Киева это звучит как "вопрос оккупации Крыма".

"Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России - в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине" - заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире украинского телеканала "Дом".

Ранее Владимир Путин тоже неоднократно заявлял, что не против переговоров с Зеленским (или другим президентом Украины), но для этого должны "сложиться условия". Например, тему принадлежности Крыма российский президент обсуждать не хочет, поскольку считает вопрос закрытым навсегда.