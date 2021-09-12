В Кировской области третий день ищут пропавшего солдата-срочника

В лесах Кировской области третий день ищут солдата-срочника, покинувшего войсковую часть с оружием. При этом пока основной версией является не дезертирство: молодой человек был на хорошем счету, но имел проблемы с ориентированием. Не исключено, что он просто заблудился.

Речь идет о 24-летнем Рустаме Нуртикешеве. Он попал на службу в армию после окончания вуза.

По словам главы кировского отделения Комитета солдатских матерей России Елены Санниковой, у Нуртикешева не было конфликтов с сослуживцами.

"Мальчик с высшим образованием, неконфликтный, пользуется уважением в коллективе. Сейчас в дивизии находится его отец. Со слов родителей, мальчишка очень плохо ориентируется в пространстве. Было, когда он ходил на рыбалку – отошел и не ориентируется в лесу. Может вот так кругами ходить-ходить. В семье все спокойно, семья благополучная, полная. С девушкой тоже никаких проблем нет. Не за что зацепиться. Одна версия пока – заблудился", - сказала Санникова в эфире радио "Говорит Москва".

Сейчас пропавшего солдата ищут силовики, привлечен вертолет. Также помощь оказывает поисковый волонтерский отряд "Лиза Алерт".