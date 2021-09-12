В Чехии задержали россиянина, создавшего в 2014-м году в Крыму разведгруппу

В Чехии задержали россиянина Александра Франчетти. По данным СМИ, в 2014-м году он создал в Крыму (на тот момент еще украинском) разведывательную группу и занимался сбором информации, которую затем передавал российским военным. В Чехии он имеет вид на жительство, живет там с 2000 года и работает фитнес-тренером в Праге.

По данным РБК, мужчину задержали в аэропорту Праги. Российское посольство сейчас выясняет обстоятельства задержания и находится на связи с чешскими властями и родственниками россиянина.

Ранее СМИ сообщили, что Франчетти может грозить выдача на Украину.