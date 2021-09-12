12 Сентября 2021
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Политика За рубежом
прага (2011) | Фото: Накануне.ru

В Чехии задержали россиянина, создавшего в 2014-м году в Крыму разведгруппу

В Чехии задержали россиянина Александра Франчетти. По данным СМИ, в 2014-м году он создал в Крыму (на тот момент еще украинском) разведывательную группу и занимался сбором информации, которую затем передавал российским военным. В Чехии он имеет вид на жительство, живет там с 2000 года и работает фитнес-тренером в Праге.

По данным РБК, мужчину задержали в аэропорту Праги. Российское посольство сейчас выясняет обстоятельства задержания и находится на связи с чешскими властями и родственниками россиянина.

Ранее СМИ сообщили, что Франчетти может грозить выдача на Украину.

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Теги: чехия, задержание, александр франчетти, крым



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