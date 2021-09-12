12 Сентября 2021
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Политика В России
Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20. (2020) | Фото: пресс-служба ЦИК РФ

Памфилова: "Избирательная система готова к выборам на 99%"

Несмотря на то, что выборы в Госдуму стартуют уже в ближайшую пятницу, в Центризбиркоме пока не готовы оценить как стопроцентную готовность к ним.

"Избирательная система готова пока ещё на 99 процентов с хвостиком, поскольку нам еще предстоит привести в порядок списки и так далее. Также нужно посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия 1".

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Теги: элла памфилова, выборы в госдуму, готовность, единый день голосования, трехдневное голосование



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