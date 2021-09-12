Памфилова: "Избирательная система готова к выборам на 99%"

Несмотря на то, что выборы в Госдуму стартуют уже в ближайшую пятницу, в Центризбиркоме пока не готовы оценить как стопроцентную готовность к ним.

"Избирательная система готова пока ещё на 99 процентов с хвостиком, поскольку нам еще предстоит привести в порядок списки и так далее. Также нужно посмотреть, насколько участки подготовлены с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности", - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия 1".