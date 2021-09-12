12 Сентября 2021
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коллаж, Феликс Дзержинский, ВЧК, 100 лет, эмблема (2017) | Фото: Накануне.RU

В РПЦ заявили, что бюст Дзержинского, установленный в Крыму, долго не простоит

В Русской православной церкви выразили сожаление в связи с установкой в Симферополе бюста Феликса Дзержинского. Церемонию открытия памятника приурочили к дню рождения главы ВЧК.

Член Патриаршего совета по культуре РПЦ, протоиерей Леонид Калинин полагает, что местные жители будут возмущены и снесут этот бюст.

"Его снесут местные жители, в ком еще жива память тех страшных событий: десятилетий адских мук, в которые ввергли страну эти "благодетели", доведшие сначала страну до полного развала, а потом "ремонтировавшие" мосты и паровозы. Эти негодяи, вероломно захватившие власть в военное время и организовавшие чудовищный красный террор, сначала убивали родителей, а потом боролись с беспризорностью! Я лично категорически против появления таких монументов в любых общественных пространствах в России. Это оскорбляет память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток, тюрем, лагерей и разорения Отечества", - заявил Калинин в эфире радио "Говорит Москва".

Ранее в крымском управлении ФСБ заявили, что Феликс Дзержинский поднимал страну из разрухи и нищеты. "Благодаря его участию были восстановлены две тысячи мостов, отремонтированы почти три тысячи паровозов и более десяти тысяч километров железнодорожного пути", - добавили в спецслужбе.

На минувшей неделе лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты всегда уважали церковь и внимательно относились к православной вере. Также он назвал антицерковную кампанию Никиты Хрущева ошибкой. Себя Зюганов считает "человеком православной культуры".

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Теги: рпц, феликс дзержинский, симферополь, бюст



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