В Екатеринбурге задержали мужчину, закрывшегося в квартире многоэтажного дома с "гранатой"

Полиция проводит проверку по факту инцидента в районе автовокзала: в доме по улице Союзной 44-летний мужчина забаррикадировался в квартире и сообщил, что у него при себе ручная граната.

Силовики оцепили двор и провели операцию, в результате которого мужчину удалось задержать. Выяснилось, что настоящей гранаты у него не было – был муляж противопехотной гранаты Ф-1 (она же "лимонка").

По словам официального представителя свердловского полицейского главка полковника Валерия Горелых, инцидент носил бытовой характер: мужчина поссорился с сожительницей и пригрозил ей "печальными последствиями", если она уйдет или пожалуется на него в правоохранительные органы. Женщина все же пожаловалась, тогда и мужчина "перешел к действиям".

Сейчас задержанного доставили в полицию для допроса.