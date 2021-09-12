12 Сентября 2021
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Спорт В России
Гимнастка Дина Аверина (2019) | Фото: EPA-EFE/Borislav Troshev

Путин назвал "счетоводами" судей художественной гимнастики на Олимпиаде в Токио

Владимир Путин прокомментировал ситуацию с судейством художественной гимнастики на Олимпиаде в Токио.

Напомним, россиянка Дина Аверина стала лишь второй в личном первенстве. Российские спортивные чиновники и главный тренер сборной по этому виду спорта Ирина Винер-Усманова настаивали на том, что Аверину "засудили" и обратились с протестом в Международную федерацию гимнастики. Но там ошибок судей не нашли.

У президента России, как оказалось, есть данные, что российской стороне не давали протоколы работы судей.

"Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки. Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут 6 минут высчитывали. Счетоводы! Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем!" – сказал Путин на встрече с российскими олимпийцами в Кремле.

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Теги: художественная гимнастика, олимпиада в токио, владимир путин



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