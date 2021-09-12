12 Сентября 2021
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Политика За рубежом
франция париж (2006) | Фото: Накануне.ru

Мэр Парижа Анн Идальго объявила о намерении участвовать в выборах президента Франции

Мэр Парижа Анн Идальго заявила о желании участвовать в выборах президента Франции в 2022 году от социалистов. Ее заявление положило конец многомесячным спорам на счет того, кто представит левых на предстоящих выборах. Также эти слова идут вразрез с неоднократными заявлениями самой Идальго о том, что мэрия столицы не станет для нее трамплином для попытки занять высшую должность в стране, передает France 24.

В прошлом год 62-летняя Идальго была переизбрана мэром Парижа на второй срок. В период мэрства Идальго с французской столицей происходили самые драматичные события: террористические атаки 2015 года, антиправительственные протесты "желтых жилетов", пожар в соборе Нотр-Дам в 2019 году, пандемия, ударившая по туристической индустрии.

Французские СМИ отмечают, что у французских социалистов очень долго не было очевидного лидера, способного претендовать на президентское кресло, тогда как правые с таким кандидатом давно определились – это Марин Ле Пен, участвовавшая уже не в одних выборах главы государства. Текущий президент Эммануэль Макрон еще не определился, будет ли участвовать в выборах, но если будет, то у центристов тоже есть очевидный кандидат.

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Теги: анн идальго, мэр парижа, выборы президента, франция, социалисты



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