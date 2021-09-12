Министр просвещения собирается голосовать дистанционно

Министр просвещения России Сергей Кравцов, постоянно заявляющий о временном характере дистанционного обучения в школах, собирается голосовать на выборах в Госдуму в дистанционном формате. В сообщении министерства, правда, не сообщается, будет ли он принимать участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ, проводится в семи регионах) или воспользуется технологией "Мобильный избиратель", которая существует теперь вместо открепительного удостоверения.

В Минпросвещения сообщили, что 17 сентября пройдет "всероссийская акция "Вместе всей семьей". "Этот день будет наполнен разнообразными мероприятиями, в которых школьники смогут принять участие вместе со своими родными и близкими", - говорится в сообщении ведомства.

Вообще-то, 17 сентября – это пятница, обычный учебный и рабочий день. Но в этот раз голосование будет трехдневным. При этом занятия в школах не отменяют, а просто рекомендуют провести их на улице (интересно, как это будет проходить в северных регионах, где уже идет снег) или разнообразить школьную программу походом в музей или театр. В противном случае в школе будут одновременно и учиться, и голосовать на избирательном участке, что вряд ли можно назвать мерой, способствующей предотвращению распространения коронавируса.