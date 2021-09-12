12 Сентября 2021
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Общество В России
Владимир Путин на тренировке по дзюдо (2009) | Фото: www.etoday.ru

"Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос": Путин рассказал о своих занятиях спортом

Президент России Владимир Путин на встрече с российскими олимпийцами рассказал о своем пути в спорт. Оказалось, что в детстве будущий глава государства занимался боксом, но в какой-то момент решил оставить этот вид спорта из-за травмы.

"Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос. Я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан. Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой", - рассказал Путин.

 

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Теги: владимир путин, спорт, травма, бокс



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