"Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос": Путин рассказал о своих занятиях спортом

Президент России Владимир Путин на встрече с российскими олимпийцами рассказал о своем пути в спорт. Оказалось, что в детстве будущий глава государства занимался боксом, но в какой-то момент решил оставить этот вид спорта из-за травмы.

"Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос. Я не пошел никуда, ни к каким врачам. Но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Сломан! Как оказалось потом, он был сломан. Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой", - рассказал Путин.