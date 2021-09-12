Белоруссия закупит российскую военную технику на миллиард долларов

Белоруссия намерена закупить российских вооружений на более чем $1 млрд, заявил президент страны Александр Лукашенко журналистам. По его словам, этот потенциальный контракт обсуждался во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле на прошлой неделе. В том числе обсуждалась возможности поставки в Белоруссию комплексов С-400.

Президент Белоруссии сегодня посетил совместные российско-белорусские учения "Запад-2021". "И пусть никто даже не сомневается, что мы - белорусы, россияне, казахстанцы, граждане других государств, входящих в ОДКБ, - готовы сделать все для сохранения региональной безопасности, мира в своем Отечестве", - цитирует Лукашенко агентство "БелТА".