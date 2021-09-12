12 Сентября 2021
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ЗРС С-400 &quot;Триумф&quot; (2020) | Фото: Пресс-служба ЦВО

Белоруссия закупит российскую военную технику на миллиард долларов

Белоруссия намерена закупить российских вооружений на более чем $1 млрд, заявил президент страны Александр Лукашенко журналистам. По его словам, этот потенциальный контракт обсуждался во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле на прошлой неделе. В том числе обсуждалась возможности поставки в Белоруссию комплексов С-400.

Президент Белоруссии сегодня посетил совместные российско-белорусские учения "Запад-2021". "И пусть никто даже не сомневается, что мы - белорусы, россияне, казахстанцы, граждане других государств, входящих в ОДКБ, - готовы сделать все для сохранения региональной безопасности, мира в своем Отечестве", - цитирует Лукашенко агентство "БелТА".

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Теги: белоруссия, с-400, военная техника



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