12 Сентября 2021
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Политика За рубежом
Талибы внутри президентского дворца в Кабуле (2021) | Фото: Al Jazeera

МИД Франции обвинил талибов* в нарушении данных обещаний после прихода к власти

Глава французского внежнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан обвинил талибов* (*террористическая организация, запрещена в РФ) в нарушении обещаний после прихода к власти.

"Они говорили, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать, говорили об инклюзивном и представительном правительстве, но они лгут", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала France 5.

По словам Ле Дриана, Франция отказывается признавать правительство талибов* и иметь с ним какие-либо отношения. "Мы хотим действий от талибов*. Им самим требуется некоторая экономическая передышка и международные отношения. Это зависит от них", - заявил министр иностранных дел.

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Теги: талибы, мид франции, признание



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