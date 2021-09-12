МИД Франции обвинил талибов* в нарушении данных обещаний после прихода к власти

Глава французского внежнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан обвинил талибов* (*террористическая организация, запрещена в РФ) в нарушении обещаний после прихода к власти.

"Они говорили, что позволят некоторым иностранцам и афганцам свободно уехать, говорили об инклюзивном и представительном правительстве, но они лгут", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала France 5.

По словам Ле Дриана, Франция отказывается признавать правительство талибов* и иметь с ним какие-либо отношения. "Мы хотим действий от талибов*. Им самим требуется некоторая экономическая передышка и международные отношения. Это зависит от них", - заявил министр иностранных дел.