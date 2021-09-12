12 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области за сутки от коронавируса умерло 36 человек

В Свердловской области за последние сутки 36 человек умерло от коронавируса, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19. Зарегистрировано 506 новых случаев, из них 155 – в Екатеринбурге.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 129 706.

"Состояние 630 госпитализированных оценивается как тяжелое, 420 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 319 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 4277. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении штаба.

Выписано 456 человек. Общее число выписанных достигло 119 680.

Общее число случаев смерти от коронавируса в регионе - 5610.

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Теги: коронавирус, статистика, суточная заболеваемость



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