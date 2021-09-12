США устроят судьбу афганских пилотов, бежавших в Узбекистан

США готовы устроить жизнь пилотов афганских ВВС, бежавших с семьями в Узбекистан во время наступления талибов* (*террористическая организация, запрещена в РФ). Военные пилоты угнали более 40 самолетов и вертолетов, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. США, якобы, уже договорились с Узбекистаном по поводу дальнейшей судьбы этих людей.

Речь идет почти о 600 военных и их семьях. Среди угнанных ими летательных аппаратов - американские вертолеты Black Hawk, самолеты наблюдения PC-12 и российские вертолеты Ми-17.

Предполагается, что пилотов и их семьи доставят на военную базу США в Катаре, а оттуда уже – на постоянно место жительства в другие страны. Что будет с угнанной техникой, попавшей в Узбекистан, тоже пока неизвестно, передает РБК.