На юго-востоке Китая зафиксирована локальная вспышка коронавируса

В провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая зафиксирована новая локальная вспышка коронавируса. Национальная комиссия здравоохранения сообщила о 20 случаях COVID-19, все они зафиксированы в субботу. В пятницу сообщалось только об одном случае коронавируса в этой провинции.

Местные власти уже ввели ограничении, а анализы заболевших отправлены на секвенирование генов. По предварительным данным, инфекцию завез взрослый пациент, вернувшийся из Сингапура еще 4 августа. Он провел 14 дней на карантине и его ПЦР-анализ трижды дал отрицательный результат. Предположительно, он заболел сам и завез в регион дельта-штамм коронавируса.

В провинции сейчас закрывают кинотеатры, бары, музеи и вводят ограничения на выезд, кроме того, в регион направлено почти 500 медработников для проведения массового тестирования местных жителей на коронавирус.