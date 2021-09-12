12 Сентября 2021
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Задержание под Минском наемников из ЧВК &quot;Вагнер&quot; (2020) | Фото: Телеканал &quot;Беларусь 1&quot;

Киев официально признал: захват россиян в 2020 году планировался, но был сорван

Председатель украинской Временной следственной комиссии (ВСК) по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины, депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что захват россиян-"вагнеровцев" в 2020 году планировался, но сорвался. Об этом она сказала по итогам брифинга после срочного заседания ВСК.

Напомним, на днях на CNN вышел фильм о прошлогоднем скандале, когда в конце июля 33 россиянина были задержаны в Белоруссии не без помощи ЦРУ, как говорится в фильме. CNN называет случившееся "тщательно продуманной разведывательной операцией Украины с ведома и при вероятной поддержке США". В фильме говорится, что "вагнеровцев" заманивали в Белоруссию, обещая работу на территории Венесуэлы, а затем планировали посадить на самолет, который летел на Украину. Там их должны были арестовать и показательно судить. Но поначалу Александр Лукашенко, у которого на носу были президентские выборы, воспринял их как боевиков, которые собираются его свергнуть, и задержал. Однако вскоре, разобравшись что к чему, Россия и Белоруссия уладили конфликт.

Безуглая признала, что захват россиян действительно планировался. И подчеркнула, что это была не спецоперация, а "специальное мероприятие" в рамках постоянной работы Главного управления разведки, но сути это не меняет.

"В июле (2020 года) в ГУР МО обратилась СБУ, и возникла идея о том, чтобы попытаться извлечь часть лиц с территории Росии на территорию Украины. "Боевиков" планировали задержать в Стамбуле в рамках международно-правовой операции. Это было чисто украинское специальное мероприятие", - сказала она.

По ее словам, договоренностей с Турцией не было. Россиян там задержали бы по той причине, что они будто бы воевали в Сирии и числятся в турецких базах как боевики. Но вмешались спецслужбы России и Белоруссии, и операция была сорвана.

Безуглая охарактеризовала планировавшееся как авантюру. По ее словам, причастные к ней лица в органах уже не работают.

Показательно, что ВСК, которая за год ни разу не собиралась для расследования, сразу собралась после выхода американского фильма. При этом ни один внятный результат так и не был озвучен. Фактически было признано только то, что эта операция Украиной планировалась, но больше никто к ней отношения не имел. Для чего собиралась ВСК, неясно. Может быть, чтобы заверить, что по этому проколу были сделаны оргвыводы, а виновные наказаны? Но для чего ждали целый год? Как написал агент Национального антикоррупционного бюро Евгений Шевченко, "только для того, чтобы выдать украинцам очередную порцию лжи".

Интересно, что дополнительный сценарий, как сообщила Безуглая, предусматривал принудительную посадку самолета на Украине, хотя это имело политические риски для Украины.

По итогам выступления Безуглой можно сделать вывод, что в Киеве под нажимом обстоятельств не могли не отреагировать на свою роль в прошлогоднем скандале с задержанием россиян, но что конкретно хотят сказать и кого выгородить, непонятно. Возможно, что это просто внутриукраинские политические игры. На провале спецоперации пытались сыграть у Петра Порошенко против Владимира Зеленского. В свою очередь, у Зеленского заявляли, что к этому могло быть причастно окружение Порошенко, которое специально сорвало операцию, чтобы нанести удар по Зеленскому.

"У меня такое впечатление, что правду мы узнаем спустя годы", - сказал гендиректор "Интерфакс - Украина" Александр Мартыненко.

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