12 Сентября 2021
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Люди, покидающие Афганистан (2021) | Фото: Telegram / Mash

В Таджикистане люди бы тоже цеплялись за шасси американского С-130 - Байден

Президент США Джо Байден, оправдываясь в очередной раз за вывод войск из Афганистана, провел странную аналогию. По его мнению, в Таджикистане люди бы также цеплялись за американские самолеты, если бы США решили провести там эвакуацию всех желающих.

70% американцев считают, что пришло время уйти из Афганистана. Но, с другой стороны, им не понравилось, как мы ушли. Трудно объяснить, как нам вообще удалось выбраться оттуда. Например, если бы мы были в Таджикистане, пригнали туда самолет C-130 и сказали: "Мы собираемся улететь и позволим всем, кто проявляет к нам симпатию, сесть в самолет", то вы бы также увидели людей, висящих на шасси", - заявил Байден.

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Теги: джо байден, таджикистан, вывод войск, афганистан



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