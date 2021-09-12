В Таджикистане люди бы тоже цеплялись за шасси американского С-130 - Байден

Президент США Джо Байден, оправдываясь в очередной раз за вывод войск из Афганистана, провел странную аналогию. По его мнению, в Таджикистане люди бы также цеплялись за американские самолеты, если бы США решили провести там эвакуацию всех желающих.

70% американцев считают, что пришло время уйти из Афганистана. Но, с другой стороны, им не понравилось, как мы ушли. Трудно объяснить, как нам вообще удалось выбраться оттуда. Например, если бы мы были в Таджикистане, пригнали туда самолет C-130 и сказали: "Мы собираемся улететь и позволим всем, кто проявляет к нам симпатию, сесть в самолет", то вы бы также увидели людей, висящих на шасси", - заявил Байден.