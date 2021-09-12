ФБР опубликовало рассекреченные документы расследования терактов 11 сентября

Федеральное бюро расследований США по распоряжению президента Джо Байдена рассекретило и опубликовало первый из ряда документов, связанных с расследованием терактов 11 сентября 2001 года.

Ранее родственники жертв терактов призвали Байдена отказаться от памятных мероприятий в 20-ю годовщину атаки, если не будут опубликованы документы.

В частично отредактированном 16-страничном документе, опубликованном ФБР, описаны контакты террористов с сообщниками из Саудовской Аравии, но нет доказательств того, что правительство Эр-Рияда было замешано в атаках, в результате которых погибли почти 3 тыс. человек.

Саудовская Аравия и раньше заявляла, что не поддерживала террористов, устроивших атаки 11 сентября. Тем не менее, у этой теории есть немало сторонников.

В заявлении от 8 сентября посольство арабской страны отметило, что Саудовская Аравия всегда выступало за тщательное расследование событий 11 сентября и приветствует публикацию Соединенными Штатами секретных документов, касающихся атак.

15 из 19 террористов, угнавших 11 сентября четыре самолета, были из Саудовской Аравии. Правительственная комиссия США в свое время не нашла доказательство того, что эта страна напрямую финансировала "Аль-Каиду" (террористическая группировка, запрещена в РФ). Тем не менее, остается открытым вопрос о том, что пособниками террористов могли быть отдельные саудовские чиновники.

За 20 лет, минувших с момента терактов, семьи 2,5 тыс. погибших и 20 тыс. получивших ранения, а также страховые компании и различные бизнесы, пострадавшие от атак, подавали в суд на Саудовскую Аравию, требуя миллиарды долларов.