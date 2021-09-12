12 Сентября 2021
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Происшествия Московская область
Аслан Карацев и Елена Веснина на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Reuters / Mike Segar

Воры похитили олимпийские медали теннисистки Елены Весниной

Теннисистка Елена Веснина сообщила, что неизвестные украли у нее из дома в Подмосковье олимпийские медали. Также воры похитили драгоценности, в том числе олимпийский перстень – подарок за Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

"Не взял только документы, которые там лежали. Медали у меня лежали в сумке спортивной, я вчера их брала, чтобы показать детям в теннисном клубе. <...> Сумка лежала на виду, видимо, все что видел, то и схватил", — рассказала Веснина о визите вора "Пятому каналу".

По словам спортсменки, в доме установлена сигнализация, сейчас полиция выясняет, как вору удалось ее обойти.

Веснина является обладательницей золота Олимпиады 2016 года в парном разряде. В этом году она выиграла серебряную медаль в миксте на Олимпиаде в Токио.

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Теги: елена веснина, воры, олимпийская медаль, похищение



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