11 Сентября 2021
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Политика Санкт-Петербург
Евгений Пригожин (2021) | Фото: ТАСС / Михаил Метцель

"В вопросах клонирования надо быть деликатней": Евгений Пригожин пожелал успехов Вишневскому на выборах

Бизнесмен также намекнул, что и автор давно закрытой программы "Куклы" Виктор Шендерович может оказаться ненастоящим.

15 сентября состоится суд по иску бизнесмена Евгения Пригожина к Виктору Шендеровичу. В комментарии газете «Московский Комсомолец в Питере» предприниматель рассказал, что готов оплатить билет Шендеровичу.

«Потому что иностранные фонды, за счет которых он существовал раньше, серьезно ограничили его доходы в связи с его бездарностью», - сказал Евгений Пригожин.

Также, как сообщает пресс-служба компании «Конкорд», бизнесмен отметил, что просил своих юристов быть помягче с Шендеровичем, ведь он может оказаться «ненастоящим».

«Не зря же он являлся автором программы «Куклы». Поэтому в связи с последними событиями по клонированию Вишневского, мне мои юристы, они же парапсихологи, рекомендуют быть аккуратнее с такими деликатными вопросами как создание генетических копий или раздвоение в глазах. Успехов всем Борисам Лазаревичам!», - подчеркнул предприниматель.

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Теги: евгений пригожин, борис вишневский, шендерович, передача куклы



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