В Красноярске аварийно сел самолет

В аэропорту Красноярска совершил аварийную посадку трансконтинентальный лайнер.

Boeing 767 выполнял рейс из Турции в Россию. По предварительной информации, на борту возникли технические неполадки, передает Коммерсант.

"Самолет Boeing 767 выполнял рейс из Анталии во Владивосток и, находясь над Красноярском, запросил аварийную посадку", — сказал собеседник агентства. Сведений о пострадавших нет, количество пассажиров уточняется. По предварительным данным, на борту возникли проблемы с гидравликой.