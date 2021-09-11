11 Сентября 2021
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Происшествия Сибирский ФО
Boeing 777-200 авиакомпании Delta Air Lines сбрасывает топливо над Лос-Анджелесом. (2020) | Фото: YouTube

В Красноярске аварийно сел самолет

В аэропорту Красноярска совершил аварийную посадку трансконтинентальный лайнер.

Boeing 767 выполнял рейс из Турции в Россию. По предварительной информации, на борту возникли технические неполадки, передает Коммерсант.

"Самолет Boeing 767 выполнял рейс из Анталии во Владивосток и, находясь над Красноярском, запросил аварийную посадку", — сказал собеседник агентства. Сведений о пострадавших нет, количество пассажиров уточняется. По предварительным данным, на борту возникли проблемы с гидравликой.

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Теги: самолет, boeing, аварийная посадка



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