В Донецке взорвалась нефтебаза: взрывчатку сбросили с беспилотника

В Донецке произошел взрыв на нефтебазе.

Причиной взрыва стало взрывное устройство, которое сбросили с беспилотного летательного аппарата, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, близкий к следствию.

"Взрывное устройство было сброшено с беспилотника. Он упал от взрывной волны неподалеку от эпицентра взрыва", - сказал он.

О взрыве на нефтебазе ранее сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается.