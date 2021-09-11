11 Сентября 2021
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Harwar H16-V12, БПЛА, беспилотник, дрон (2020) | Фото: стоп-кадр из видео

В Донецке взорвалась нефтебаза: взрывчатку сбросили с беспилотника

В Донецке произошел взрыв на нефтебазе.

Причиной взрыва стало взрывное устройство, которое сбросили с беспилотного летательного аппарата, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, близкий к следствию.

"Взрывное устройство было сброшено с беспилотника. Он упал от взрывной волны неподалеку от эпицентра взрыва", - сказал он.

О взрыве на нефтебазе ранее сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

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Теги: нефтебаза, беспилотник, взрыв



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