Снял маску и что-то крикнул. Байден сделал странный жест на траурной церемонии 9/11

Президент США Джо Байден снова сделал что-то странное - на траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке он вдруг снял маску и что-то крикнул. Об этом сообщил в твиттере корреспондент из пула Белого дома Чарли Спайринг. Он не уточнил, что именно произнес Байден.

Getty captures Joe Biden pulling down his mask to shout out at someone in the crowd at the 9/11 ceremony pic.twitter.com/am8SeGK4rI — Charlie Spiering (@charliespiering) September 11, 2021

Байден довольно часто допускает неумышленные оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном. Кроме того, он спотыкался при посадке на президентский борт, напоминает РИА Новости.

Отметим, что сегодня 20-летие со дня терактов в башнях Всемирного торгового центра, в результате которых погибли почти 3 тыс. человек