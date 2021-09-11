11 Сентября 2021
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Политика
Джо Байден вице-президент США (2011) | Фото:gdb.rferl.org

Снял маску и что-то крикнул. Байден сделал странный жест на траурной церемонии 9/11

Президент США Джо Байден снова сделал что-то странное - на траурной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке он вдруг снял маску и что-то крикнул. Об этом сообщил в твиттере корреспондент из пула Белого дома Чарли Спайринг. Он не уточнил, что именно произнес Байден.

Байден довольно часто допускает неумышленные оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном. Кроме того, он спотыкался при посадке на президентский борт, напоминает РИА Новости.

Отметим, что сегодня 20-летие со дня терактов в башнях Всемирного торгового центра, в результате которых погибли почти 3 тыс. человек

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Теги: джо байден, 9/11



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