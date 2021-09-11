11 Сентября 2021
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Происшествия В России
МиГ-31 (2013) | Фото:

МиГ-31 развернул самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в субботу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - сообщили в центре.

После разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В центре подчеркнули, что нарушений российской границы допущено не было, передает Интерфакс.

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Теги: истребитель, миг-31, сопровождение



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