МиГ-31 развернул самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем, сообщили в субботу в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - сообщили в центре.

После разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В центре подчеркнули, что нарушений российской границы допущено не было, передает Интерфакс.