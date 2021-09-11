Устройства Xiaomi в Крыму пока не блокируются

Компания Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в некоторых частях мира. Проблема коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также российского Крыма с сентября, сообщил ранее XDA-developers. Через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи видят на экране сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории и что ввоз ее устройств без специальной лицензии запрещен.

Представители сервисных центров по обслуживанию устройств компании в Симферополе сообщили, что им не встречались обращения с подобной проблемой.

"Мы читали об этом, но по факту к нам никто не подходил. Возможно, таких случаев мало. Или это фейк", - сообщили в сервис-центре "Ноутбук-центр", отметив, что программно такая блокировка возможна.

В сервис-центре "Мобильный эксперт" также сообщили, что обращений к ним с такой проблемой не поступало. Возможно, сообщил представитель компании, речь идет о блокировке устройств, купленных удаленно в Китае с попыткой активировать на территории полуострова.

Несколько пользователей уже работающих в Крыму устройств Xiaomi также подтвердили отсутствие каких-либо проблем. В частности, об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков, который сослался на привычное функционирование своего смартфона этой компании, передает РИА Новости.