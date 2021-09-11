11 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
ноутбук (2019) | Фото: StockSnap / РИА Новости

Сайт свердловской Областной газеты разблокирован

Роскомнадзор опроверг блокировку сайта свердловской Облгазеты. "Ведомство не принимало решения о блокировке сайта "Областной газеты", сообщил руководитель управления по УрФО Александр Ермаков. "Ни федеральная служба, ни управление по УрФО не принимали такого решения и не блокировали сайт "Областной газеты"", - цитирует чиновника Коммерсант-Урал.

Напомним, главный редактор издания Дмитрий Полянин на своей странице в Facebook сообщил, что у надзорного ведомства возникли вопросы к газете в конце недели. В частности, Роскомнадзор не обнаружил на портале маркировки возрастных ограничений читателей. За это газету привлекли к административной ответственности. Причиной же блокировки стала публикация, по которой "состоялось пять судебных процессов и принято окончательное решение в пользу ОГ и "Красной бурды"", пишет Полянин.

Позднее он сообщил, что сайт газеты разблокировали. "Благодаря мощнейшему общественному резонансу, действиям председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина и почти молниеносной реакции московских коллег сайт разблокирован в 14.41 и исключён из реестра запрещённых", - написал Полянин. Он также утверждает, что у редакции есть все документальные подтверждения действий Роскомнадзора, которые он намерен в скором времени опубликовать.

Областная газета - ежедневная газета, издаётся в Екатеринбурге с 8 марта 1990 года по настоящее время. Официальная газета Свердловской области. До ноября 2013 года была единственным СМИ, где обязательному опубликованию подлежали все нормативно-правовые акты Свердловской области.

ОГ - официальное издание органов государственной власти Свердловской области, учредители газеты - губернатор и Законодательное собрание Свердловской области.

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Теги: областная газета, роскомнадзор, блокировка



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Ранее 11.09.2021 10:37 Мск Роскомнадзор заблокировал газету свердловского губернатора


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