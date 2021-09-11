В Челябинской области убили грудного младенца. Подозреваемый задержан

В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве грудного младенца.

Как сообщили в областном управлении СКР, накануне днем мертвую девочку нашли в частном доме в Уйском районе. Следователи определили, что ребенок умер насильственной смертью и возбудили уголовное дело об убийстве.

Сегодня следователями-криминалистами следственного управления по Челябинской области, сотрудниками регионального управления МВД России был задержан 30-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.