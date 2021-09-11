11 Сентября 2021
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Спорт В России
вручение BMW призерам Олимпиады, храм, купола (2016) | Фото: vk.com

Российским олимпийцам вручат BMW

Победителям и призерам Олимпиады в Токио подарят автомобили. Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев рассказал, что премировать российских спортсменов решили машинами марки BMW.

"Золото - X5 в различных комплектациях, серебро - X3 очень мощный, это практически как гоночные машины. Бронза - это тоже X3, но чуть-чуть пониже уровнем комплектации", - сказал он журналистам в субботу в преддверии церемонии награждения олимпийцев в Кремле.

В этот раз, отметил он, фонд постарался учесть даже количество и качество медалей - некоторые спортсмены имеют по две золотые медали, - и это отразилось на комплектациях автомобилей, ключи от которых вручат спортсменам, передает Интерфакс.

После Игр 2018 года победителям также дарили белоснежные BMW. Тогда золотым олимпийским медалистам достались флагманы Х6, серебряные призеры уехали на новеньких Х5, а бронзовые награды Олимпиады отметили автомобилями BMW Х4. Призеры летней олимпиады в 2016 году также получили шедевры баварского автоконцерна - Х6, Х4 и Х3 соответственно. Любопытно, что тогда одно из подаренных авто сразу же появилось в продаже - объявление о продаже "трофейной" BMW X6 появилось на автомобильном портале auto.ru. Эту модель в подарок получали обладатели золотой олимпийской медали. Таких в российской сборной было 19 человек.

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Теги: олимпиада, призеры, BMW



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