Пропавший под Первоуральском охотник найден мертвым в 500 метрах от брошенного им квадроцикла

Пропавший накануне охотник найден мертвым в лесу под Первоуральском, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он рассказал, что накануне вечером в дежурную часть полиции Первоуральска обратилась местная жительница, которая заявила, что ее муж 1980 года рождения отправился на охоту и не вернулся. По ее данным, охотник уехал в лес около сада "Барсучья горка" вечером 9 сентября на квадроцикле, после чего перестал выходить на связь.

Оперативный штаб поисков возглавил врио заместителя начальника полиции по оперативной работе майора Илья Хухурев, в розыске принимали участие более 40 сотрудников полиции, волонтеров, охотоведов и спасателей.

Сегодня под утро в 2,5 км от места проживания пропавшего было найдено его транспортное средство без хозяина, а в 11.15 в ОВД Первоуральска поступило сообщение от поисковой группы об обнаружении тела охотника. Он находился в полукилометре от брошенного квадроцикла, рядом лежало его оружие. Следова насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщил старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по сообщению об обнаружении тела пропавшего без вести мужчины следствием СКР организован выезд на место происшествия. Будет проводиться судебная медицинская экспертиза для выяснения давности и причины смерти, выполняются иные мероприятия.