Роскомнадзор заблокировал газету свердловского губернатора

Роскомнадзор заблокировал сайт свердловской Областной газеты, учредителями которой являются региональное Заксобрание и губернатор.

Редактор газеты Дмитрий Полянин сообщил на своей странице в Facebook, что в конце недели у ведомства возникли претензии к сайту издания. В частности, Роскомнадзор не обнаружил на портале маркировки возрастных ограничений читателей. За это газету привлекли к административной ответственности.

Причиной же блокировки стала публикация, по которой "состоялось пять судебных процессов и принято окончательное решение в пользу ОГ и "Красной бурды"", пишет Полянин.

"Сейчас сайт заблокирован. Сетевое СМИ с аудиторией 1 млн читателей в месяц на период завершения избирательной кампании в Госдуму РФ и Законодательное собрание Свердловской области лишено возможности информирования граждан", - отмечает он.

Областная газета - ежедневная газета, издаётся в Екатеринбурге с 8 марта 1990 года по настоящее время. Официальная газета Свердловской области. До ноября 2013 года была единственным СМИ, где обязательному опубликованию подлежали все нормативно-правовые акты Свердловской области.

ОГ - официальное издание органов государственной власти Свердловской области, учредители газеты - губернатор и Законодательное собрание Свердловской области.