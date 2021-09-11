11 Сентября 2021
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Происшествия Липецкая область
газ плита конфорка огонь (2008) | Фото: liga.net

Газовое оборудование в доме, где ночью произошел взрыв, работало без нарушений, аварийных заявок не поступало, - газовики

Газовое оборудование в доме, где сегодня ночью произошел взрыв, работало без нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе "Газпром газораспределение Липецк". По данным газовиков, проверки, проводившиеся в доме, не выявили проблем, которые могли бы привести к трагедии. Между тем, прокуратура называет именно неисправность газового оборудования предварительной причиной ЧП.

"Договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования заключены, техническое обслуживание проводилось, нарушений зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

Аварийные заявки из дома не поступали в аварийную службу газовой сети. В настоящее время дом отключен от газоснабжения. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает ТАСС. "Газ в поселке не отключался", - добавили в пресс-службе.

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Теги: взрыв в липецкой области, газовое оборудование



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