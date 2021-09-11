Предельная концентрация нефтепродуктов в Каме превышена в 60 раз

Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в реке Кама, где произошло загрязнение, превышена в 60 раз. Об этом сообщается на сайте Росводресурсов.

"В месте обнаружения нефтепродуктов, в районе ул. Невская, превышение нефтепродуктов составило более 60 ПДК, ниже впадения в р. Малая Лысьва - 8,8 ПДК, в районе набережной г. Краснокамска, после производственных территорий предприятий ЦБК - 2,4 ПДК", - говорится в сообщении.

Сейчас пятно ограждают бонами протяженностью 150 метров.

По данным ведомства, питьевые водозаборы загрязнением не затронуты, они расположены выше по течению. В настоящее время решается вопрос доставки сорбента для ликвидации опасного вещества с поверхности воды. К работам планируется приступить в понедельник, 13 сентября.

Межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства об охране окружающей среды о водопользовании при эксплуатации судов внутреннего транспорта. Пробы также отобраны специалистами Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Источник загрязнения на данный момент не выявлен.

Напомним, 7 августа в Краснокамске на береговой линии реки Кама в районе улицы Невская было обнаружено нефтяное пятно протяженностью 150 метров.