11 Сентября 2021
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Происшествия Центральный ФО Липецкая область
(2021) | Фото: липецкаяобласть.рф

Пострадавшие и семьи погибших при взрыве газа в Липецкой области получат от 500 тысяч до миллиона

Пострадавшим и семьям погибших при взрыве газа в Липецкой области выделят материальную помощь. "Семьям погибших принято решение выделить по 1 миллиону рублей, семьям пострадавших - по полмиллиона", - сказал прибывший на место происшествия глава администрации региона Игорь Артамонов

 

Напомним, взрыв газа произошел сегодня ночью в двухэтажном доме в поселке Солидарность. Подъезд частично обрушился, погибли женщина 1971 года рождения и 11-летний ребенок, затем из-под завалов извлекли тело мужчины 1935 года рождения. Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. На момент происшествия в доме, предположительно, находились 25 человек.

В результате взрыва разрушен один из двух подъездов дома. В доме 16 квартир, по данным ГУ МЧС, там проживали 30 человек. Здание 1970 года постройки не являлось аварийным, передает РИА Новости.

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Теги: взрыв газа, компенсация



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