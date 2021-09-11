Еще несколько человек госпитализированы с Совхозной с признаками отравления

Еще несколько человек госпитализированы из дома на Совхозной с признаками отравления. Напомним, ранее в этом доме два человека погибли, съев, предположительно, отравленный арбуз.

По данным Известий, в больницу доставлены девочки 12 и 17 лет, а также взрослый 26 лет, проживающие в этом же доме, и две жительницы других домов на Совхозной — женщины 55 и 62 лет. У всех госпитализированных наблюдаются признаки отравления. Одна из женщин также ела арбуз, однако купила его не в Магните, а в Пятерочке.

Московский комсомолец передает, что из того же дома с симптомами отравления госпитализировали двух мальчиков-подростков из разных семей. О госпитализации десятилетнего мальчика ранее также сообщал Telegram-канал Life Shot.

Как сообщало Накануне.RU, семья из четырех человек 8 сентября купила арбуз. 15-летняя девочка, ее мама и бабушка поступили в больницу с признаками отравления. Девочка и 61-летняя женщина скончались в больнице, мать сейчас в реанимации. Следователи изъяли все продукты, которые находились в доме, где погибли внучка и бабушка, их отправили на экспертизу.

По данным Mash, позже с отравлением были госпитализированы дети 11 и девяти лет.

Дом проверяют газовики.