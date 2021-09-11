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Игорь Трифонов (2020) | Фото: Накануне.RU

Расследование дела бывшего начальника полиции Екатеринбурга завершено

Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего главы УМВД по Екатеринбургу, генерал-майора полиции Игоря Трифонова о получении взятки. Городское полицейское управление он возглавлял в 2011–2017 годах, после чего до 2019 года был главой МВД по Карачаево-Черкесии. Его обвиняют в получении взятки в размере 7,5 млн руб. за возбуждение незаконного уголовного дела по факту выдачи кредита банком "Кольцо Урала" в размере 146 млн руб. по подложным документам, сообщает Коммерсант-Урал. Свою вину Трифонов не признает.

Сейчас Трифонов знакомится с 42 томами уголовного дела, которое подготовило четвертое следственное управление ГСУ Следственного комитета России (СКР).

Напомним, Игорь Трифонов был арестован в Москве в сентябре 2020 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Позже был задержан бывший зампред банка "Кольцо Урала" Олег Коноплев. Якобы в 2015 году Трифонов способствовал незаконному возбуждению дела по факту выдачи в 2013 году мнимого кредита банком "Кольцо Урала" в размере 593 млн руб. Уголовное дело было необходимо, чтобы банк был признан потерпевшим. Часть кредитных средств якобы была выведена на счета лиц, подконтрольных банку.

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Теги: игорь трифонов, кольцо урала



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