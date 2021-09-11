Более 1,5 тысяч квартир для детей-сирот приобретут до конца 2021 года на Кубани

На приобретение квартир для детей-сирот бюджет Краснодарского края выделит дополнительно 100 млн рублей, передает корреспондент Накануне.RU. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Таким образом, до конца 2021 года на Кубани планируют приобрести свыше 1,5 тысяч квартир для детей-сирот. Ход реализации программ по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обсуждали на совещании в Анапе под председательством вице-губернатора Анны Миньковой.

Как сообщил министр труда и соцразвития региона Сергей Гаркуша, на приобретение 1,5 тысяч квартир до конца года выделили более 2,4 млрд рублей.

"Уже заключили контракты на приобретение 606 жилых помещений. В отношении 344 – проводятся торги. При этом 11 районов планируют освоение средств на еще 346 жилых помещений. Отмечу Северский район, администрация которого ежегодно работает на перспективу, своевременно формирует земельные участки, вовремя проводит конкурсные процедуры и предоставляет жилые помещения", – сказал Сергей Гаркуша.

На совещании отмечалось, что особенно важно провести соответствующие торги в срок, чтобы своевременно обеспечить жильем детей-сирот. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, муниципалитетам региона поручено до 1 ноября разработать «дорожные карты» по формированию земельных участков с подведенными коммуникациями и развитой инфраструктурой на 2022 и плановый период 2023-2024 годов.

Также министерство труда и социального развития Кубани готовит проект закона об изменении методики распределения субвенций. В нем предлагают утверждать стоимость жилья в каждом муниципалитете дифференцированно с учетом цены 1 кв. м. жилого помещения.