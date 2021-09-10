11 Сентября 2021
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Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

Дом на Совхозной в Москве, где отравились люди, обследуют газовики

Дом на Совхозной, где отравилась семья и их соседи, обследуют специалисты.

По данным telegram-канала Life Shot, к дому подъехали газовики и кинологический расчет МЧС. Специалисты Мосгаза обследовали квартиры на предмет утечки. После они осмотрели подвал.

Также были взяты пробы воды, соль, сода и чайник с заварным чаем.

Как сообщало Накануне.RU, семья из четырех человек 8 сентября купила арбуз. 15-летняя девочка, ее мама и бабушка поступили в больницу с признаками отравления. Девочка и 61-летняя женщина скончались в больнице, мать сейчас в реанимации. Следователи изъяли все продукты, которые находились в доме, где погибли внучка и бабушка, их отправили на экспертизу.

По данным Mash, после отравления семьи, с отравлением были госпитализированы дети 11 и девяти лет. Однако в разных источниках данные о точном количестве отравившихся расходятся.

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Теги: арбуз, бабушка, внучка, отравление арбузом, мальчик



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Ранее 10.09.2021 16:12 Мск СМИ: В Москве бабушка и внучка погибли, съев купленный в магазине арбуз


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