Лавров назвал заявления Зеленского о войне Украины с Россией "огульными отголосками КВН"

Глава МИД Сергей Лавров назвал "отголосками КВН" комментарии президента Украины Владимира Зеленского о возможности полноценной войны с Россией, сообщает ТАСС.

По словам министра, такие огульные заявления не заслуживают внимания. Об этом он сказал на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

Также Лавров выразил сожаление, что Зеленский, который пришел к власти совсем под другими лозунгами и получил поддержку в том числе, на Востоке Украины, теперь заявляет о том, что люди, считающие себя русскими, должны уезжать из Украины в Россию.

"Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей. Но это печально, если других способов не осталось", - приводит слова министра издание.

Глава российского МИДа также добавил, что вся череда законодательных инициатив Зеленского направлена на подрыв каждого положения минского соглашения.