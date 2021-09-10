11 Сентября 2021
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Сергей Лавров, флешмоб Сима-Лэнд (2021) | Фото: Накануне.RU

Лавров назвал заявления Зеленского о войне Украины с Россией "огульными отголосками КВН"

Глава МИД Сергей Лавров назвал "отголосками КВН" комментарии президента Украины Владимира Зеленского о возможности полноценной войны с Россией, сообщает ТАСС.

По словам министра, такие огульные заявления не заслуживают внимания. Об этом он сказал на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

Также Лавров выразил сожаление, что Зеленский, который пришел к власти совсем под другими лозунгами и получил поддержку в том числе, на Востоке Украины, теперь заявляет о том, что люди, считающие себя русскими, должны уезжать из Украины в Россию.

"Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей. Но это печально, если других способов не осталось", - приводит слова министра издание.

Глава российского МИДа также добавил, что вся череда законодательных инициатив Зеленского направлена на подрыв каждого положения минского соглашения.

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Теги: Сергей Лавров, Владимир Зеленский, отголоски КВН, война Украины с Россией



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